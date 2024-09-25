Тож, схоже, Трамп не збирається спілкуватися із Зеленським. Про це пише видання AP.

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Жодної зустрічі між Зеленським та Трампом не заплановано

Про те, що кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп не зустрінеться із Володимиром Зеленським заявив представник кампанії політика у вівторок, 24 вересня.

За словами чиновника, який говорив на умовах анонімності, між ними не було заплановано жодної зустрічі, попри заяву українських офіційних осіб минулого тижня про те, що Зеленський планував зустрітися з колишнім президентом,

– пише AP.

Нагадаємо, що Трамп уже встиг зробити обурливу заяву щодо візиту президента Володимира Зеленського до Нью-Йорка. Американський політик назвав главу України "найкращим продавцем в історії", натякаючи на те, що він після кожної поїздки до Штатів повертається "з 60 мільярдами доларів".

Тим часом президент Зеленський закликає партнерів продовжувати зміцнювати ЗСУ. Він також вважає, що війна Росії проти України "ближча до завершення", аніж багато хто думає.