Міжнародний оглядач Deutsche Welle Роман Гончаренко розповів 24 Каналу, що Байден на посаді президента після виборів у США залишатиметься ще кілька місяців. Зеленський, ймовірно, матиме ще можливості, щоб зустрітись із ним.

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Нові важелі впливу

Роман Гончаренко зауважив, що обидва політики недавно зустрічались на саміті НАТО у липні 2024 року.

Від останньої зустрічі у Вашингтоні змінилось лише те, що Україна вперше зайшла на територію Росії в Курській області й утримує там певні території. Це дає нам додаткові аргументи,

– сказав він.

У Зеленського зазначили, що ця подія показує, що створених Росією "червоних ліній" не існує. Саме тому партнерам варто збільшувати підтримку України.

Важливо Зеленському

Міжнародний оглядач наголосив, що у всіх західних ЗМІ пишуть, що візит Зеленського до США дуже важливий, адже там він має зустрітись не лише з Байденом, але й кандидатами у президенти – Дональдом Трампом та Камалою Гарріс.

Це спроба залучитися максимальною підтримкою для України якомога швидше, адже є сумніви, чи Трамп, якщо переможе на виборах, продовжить її на тому ж рівні. Тому Україна поспішає і має для цього всі підстави,

– підкреслив він.