Про це пише Reuters з посиланням на лідера більшості в Сенаті Чака Шумера.

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Візит Зеленського в Капітолій

В офісі лідера більшості в Сенаті Чака Шумера зазначили, що Зеленський прибуде з візитом в Капітолій США вже цього четверга

Під час візиту президент України зустрінеться з законодавцями від Демократичної та Республіканської партій.

Наразі більше деталей про цей візит не повідомляється.

Зазначимо, що Володимир Зеленський прибув до США, аби представити президенту США Джо Байдену свій "план перемоги".

Також він хоче ознайомити із ним кандидатів у президенти Камалу Гарріс та Дональда Трампа.

Зауважимо, що у Білому домі повідомили, про що говоритимуть Байден і Зеленський, які матимуть зустріч у цей четвер.

Відтак, лідери США та України обговорять стан війни та останні події на полі бою, а також рішучу підтримку Сполученими Штатами України та її захист від російської агресії. Про це журналістам сказала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр дорогою до Нью-Йорку, де президент Байден виступав на Генеральній асамблеї ООН.

"Президент і віцепрезидентка чітко дали зрозуміти, що їхнє зобов'язання – підтримувати Україну, поки вона не переможе у війні, є непохитним", – сказала Жан-П'єр.

"Ми підтримуємо прагнення України до справедливого, міцного та всеосяжного миру в цій війні. І президент має намір забезпечити українських військових технікою, необхідною для зміцнення своїх позицій", – сказала речниця Білого дому.

Вона додала, що Сполучені Штати протягом останніх 2 місяців зосереджувалися на допомозі Україні у зміцненні ППО та захисті її енергетичної мережі від російських ударів.

Крім цього, представниця Білого дому додала, що тепер президент Байден очікує почути від Зеленського про стратегічне планування на найближчі місяці.

У своєму виступі на Генасамблеї ООН президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну, допоки Україна не досягне перемоги й тривалого миру, заснованого на принципах Статуту ООН.