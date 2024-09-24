Об этом пишет Reuters со ссылкой на лидера большинства в Сенате Чака Шумера.

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Визит Зеленского в Капитолий

В офисе лидера большинства в Сенате Чака Шумера отметили, что Зеленский прибудет с визитом в Капитолий США уже в этот четверг

Во время визита президент Украины встретится с законодателями от Демократической и Республиканской партий.

Сейчас больше деталей об этом визите не сообщается.

Отметим, что Владимир Зеленский прибыл в США, чтобы представить президенту США Джо Байдену свой план победы.

Также он хочет ознакомить с ним кандидатов в президенты Камалу Харрис и Дональда Трампа.

Заметим, что в Белом доме сообщили, о чем будут говорить Байден и Зеленский, которые встретятся в этот четверг.

Лидеры США и Украины обсудят состояние войны и последние события на поле боя, а также решительную поддержку Соединенными Штатами Украины и ее защиту от российской агрессии. Об этом журналистам сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер по дороге в Нью-Йорк, где президент Байден выступал на Генеральной Ассамблее ООН.

"Президент и вице-президент четко дали понять, что их обязательство – поддерживать Украину, пока она не победит в войне, является непоколебимым", – сказала Жан-Пьер.

"Мы поддерживаем стремление Украины к справедливому, прочному и всеобъемлющему миру в этой войне. И президент намерен обеспечить украинских военных техникой, необходимой для укрепления своих позиций", – сказала пресс-секретарь Белого дома.

Она добавила, что Соединенные Штаты в течение последних 2 месяцев сосредотачивались на помощи Украине в укреплении ПВО и защите ее энергетической сети от российских ударов.

Кроме этого, представительница Белого дома добавила, что теперь президент Байден ожидает услышать от Зеленского о стратегическом планировании на ближайшие месяцы.

В своем выступлении на Генассамблее ООН президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину, пока Украина не достигнет победы и длительного мира, основанного на принципах Устава ООН.