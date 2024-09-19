Серед них будуть Камала Гарріс, Дональд Трамп та Джо Байден. Про це повідомили в Офісі Президента України.

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Що робитиме Зеленський у Сполучених Штатах

В Офісі Президента зазначили, що Володимир Зеленський у США виступить на Генеральній Асамблеї ООН, зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, українською громадою, а також проведе на полях Генасамблеї двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій.

Володимир Зеленський проведе зустріч із Президентом США Джозефом Байденом, щоб представити йому План перемоги. Глава Української держави розраховує обговорити деталі цього Плану, а також підтримку України з боку Сполучених Штатів у її боротьбі заради свободи, – наголосили в ОП.

Окрім цього, президент України також планує зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і 45 президентом США Дональдом Трампом.

До слова, Володимир Зеленський у зверненні 18 вересня повідомив, що План перемоги України повністю готовий. Цей документ містить усі ключові акценти та деталі, необхідні для його реалізації, без альтернатив для заморожування війни чи маніпуляцій.