Про це у своєму звернені повідомив Володимир Зеленський. Зауважимо, що вже найближчим часом президент України представить план перемоги Джо Байдену, Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

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Що відомо про план перемоги України

І сьогодні вже можна сказати, що вже повністю підготовлений наш План перемоги – усі пункти, усі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до Плану. Все опрацьовано. Найголовніше тепер – рішучість реалізувати,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що немає жодної альтернативи миру. Також президент запевнив, що у плані перемоги немає місця для заморожування війни чи якихось інших "маніпуляцій", які перенесли б російську агресію на деякий час.

"Нам потрібна надійна й тривала безпека для України, а отже – усієї Європи. Саме заради цього працюємо", – зазначив президент.

Нагадаємо, що в інтерв'ю для CNN Зеленський розповів, що основні пункти плану перемоги включатимуть: гарантування безпеки, геополітичне місце України, сильну військову підтримку, право вільно вирішувати, як використовувати надану зброю, економічну підтримку. Президент додав, що Байден та його команда зможуть додати у нього власні пункти.