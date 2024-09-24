Международный обозреватель Deutsche Welle Роман Гончаренко рассказал 24 Каналу, что Байден на посту президента после выборов в США будет оставаться еще несколько месяцев. Зеленский, вероятно, будет иметь еще возможности, чтобы встретиться с ним.

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Новые рычаги влияния

Роман Гончаренко отметил, что оба политика недавно встречались на саммите НАТО на саммите НАТО в июле 2024 года.

От последней встречи в Вашингтоне изменилось лишь то, что Украина впервые зашла на территорию России в Курской области и удерживает там определенные территории. Это дает нам дополнительные аргументы,

– сказал он.

У Зеленского отметили, что это событие показывает, что созданных Россией "красных линий" не существует. Именно поэтому партнерам следует увеличивать поддержку Украины.

Важно Зеленскому

Международный обозреватель отметил, что во всех западных СМИ пишут, что визит Зеленского в США очень важен, ведь там он должен встретиться не только с Байденом, но и кандидатами в президенты – Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

Это попытка привлечь максимальной поддержкой для Украины как можно скорее, ведь есть сомнения, или Трамп, если победит на выборах, продолжит ее на том же уровне. Поэтому Украина спешит и имеет для этого все основания,

– подчеркнул он.