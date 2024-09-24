Мовляв, після кожного візиту до США президент України повертається "з 60 мільярдами доларів", пише Bloomberg.

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"Я думаю, що Зеленський – найбільший продавець в історії: щоразу, коли він приїжджає до країни, він їде з 60 мільярдами доларів", – сказав Трамп.

Він додав, що Зеленський нібито "сильно" хотів, щоб його опонент-демократ Камала Харріс перемогла на виборах.

Трамп далі кидає обіцянки завершити війну

Натомість Трамп сказав, що зробить інакше: працюватиме над "досягнення миру" і пообіцяв "підштовхнути" Україну та Росію до переговорів у разі перемоги.

"Якщо я виграю ці вибори, перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському та президенту Путіну і скажу: "Ви повинні укласти угоду, це безумство", — сказав Трамп.

Як відомо, експрезидент США, а тепер кандидат у президенти неодноразово обіцяв швидко зупинити війну в Україні після перемоги на виборах. За його словами, він дуже добре знає і російського диктатора Володимира Путіна, і президента України Володимира Зеленського.