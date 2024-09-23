Це 24 Каналу зауважив член Республіканської партії Борис Пінкус. За його словами, Гарріс та Трампу потрібно це робити як під час прямого спілкування з виборцями, так і з екранів телебачення.

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Завдання Гарріс та Трампа

Борис Пінкус зазначив, що американський народ має різні думки. Приблизно 10 – 15 мільйонів, а за деякими оцінками, 20 мільйонів американських виборців вважають, що спочатку будь-який президент повинен розв'язувати внутрішні проблеми, а Україна та Ізраїль – це нібито не так важливо.

Тому завдання лідерів партій сьогодні говорити: "Ні, сьогодні що Україна та Ізраїль, що ми з вами – це одне й те ж. Ми не можемо жертвувати землею ні Ізраїлю, ні України. Перемога і там, і там. А якщо ми дамо слабину, це буде реакція для Ірану, КНДР, Китаю та великий імпульс для виживання путінського режиму. Цього не повинно бути",

– підкреслив він.

Зустріч Зеленського з Гарріс та Трампом: головне

Президент України Володимир Зеленський відвідає США. Там він матиме зустрічі із чинним лідером США Джо Байденом та кандидатами у президенти Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Там він представить План перемоги України.

Зокрема, зустріч з Трампом, найімовірніше, відбудеться, 26 – 27 вересня, заявив український лідер.