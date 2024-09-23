Это 24 Каналу отметил член Республиканской партии Борис Пинкус. По его словам, Харрис и Трампу нужно это делать как во время прямого общения с избирателями, так и с экранов телевидения.

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Задачи Харрис и Трампа

Борис Пинкус отметил, что американский народ имеет разные мнения. Примерно 10 – 15 миллионов, а по некоторым оценкам, 20 миллионов американских избирателей считают, что сначала любой президент должен решать внутренние проблемы, а Украина и Израиль – это якобы не так важно.

Поэтому задача лидеров партий сегодня говорить: "Нет, сегодня что Украина и Израиль, что мы с вами – это одно и то же. Мы не можем жертвовать землей ни Израиля, ни Украины. Победа и там, и там. А если мы дадим слабину, это будет реакция для Ирана, КНДР, Китая и большой импульс для выживания путинского режима. Этого не должно быть",

– подчеркнул он.

Встреча Зеленского с Харрис и Трампом: главное

Президент Украины Владимир Зеленский посетит США. Там он будет иметь встречи с действующим лидером США Джо Байденом и кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Там он представит План победы Украины.

В частности, встреча с Трампом, вероятнее всего, состоится, 26 – 27 сентября, заявил украинский лидер.