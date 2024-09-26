Відео з виступом Трамп опублікував у мережі Х. Зокрема, Трамп навів викревлену статистику жертв.

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Трамп сказав, що після "3-х років жахливих бойових дій" Україна "абсолютно знищена", а "мільйони й мільйони людей" мертві. Він також заявив, що усі "тисячолітні міста", крім Києва, знищені.

Ті неймовірні будівлі із золотими вежами знесені. Ви більше ніколи не побачите такого міста чи містечка. Вони ніколи не будуть відтворені. Вони всі знищені, окрім Києва... 3 роки тому у вас була чудова цивілізація. Жили мільйони людей, які зараз більше не з нами,

– сказав кандидат у президенти США.

Також Трамп заявив, що більшої частини країни немає, а потім узагалі зазначив, що України як такої не існує: "України немає. Це більше не Україна".

Критика Зеленського

Трамп розкритував і безпосередньо президента Володимира Зеленського за відмову укласти угоду з Росією.

"Ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду – Зеленському", – додав він.

Зауважимо, що Трамп неодноразово маніпулював фактами про війну. Зокрема, він говорив, що якби був президентом США, російський диктатор Путін не напав би.

До того ж, він не один раз обіцяв зупинити війну за 24 години.