Джо Байден став першим діючим президентом, який з’явився в прямому ефірі на "The View". Він сказав, що змирився зі своїм рішенням більше не балотуватися.

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Байден про кандидатів у його наступники

Американський президент упевнений, що якби він не вийшов б із виборчих перегонів, то переміг би Трампа, бо той – "невдаха". Байден наголосив, що його колишній опонент не має великих соціальних цінностей. На думку політика, той також "не розуміє цінності партнерів, альянсів та об’єднання світу".

Крім того Байден висловився про віцепрезидентку Камалу Гарріс. "Вона до біса розумна, номер один", – сказав президент. Він додав, що Гарріс "жорстка і чесна".

"Те, що мені подобається в ній — і одне, що нас об’єднує — це те, що ми маємо оптимістичний погляд на майбутнє", – заявив очільник США.

"Однаково побив би цього хлопця"

Байден намагався позитивно оцінити своє рішення піти у відставку. Він сказав, що вступив на посаду, розраховуючи бути "перехідним президентом", але вирішив залишитися, тому що йому нібито вдалося "досягти успіху у виконанні справ, котрі, як люди думали, ми не можемо виконати". Тому йому, мовляв, знадобилося більше часу, "ніж зазвичай".

Окремо політик зізнався, що "ніколи повністю не вірив твердженням про те, що нібито демократи не бажали, аби він балотувався від партії". Опитування завжди показували, що Байден має реальні шанси перемогти Трампа.

До слова, експерт пояснив, чому Трамп і Джонсон накинулися на Зеленського після його візиту до Пенсильванії.