27 сентября президент Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться. Глава украинского государства планирует представить республиканцу свой план победы.

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"Зеленский меня не знает"

На пресс-конференции в Trump Tower в Нью-Йорке кандидат в президенты от Республиканской партии высказался о завершении войны в Украине. По его словам, ему довольно быстро удастся достичь мирного соглашения между Путиным и Зеленским. В то же время, как именно, Трамп говорить отказался. Он прокомментировал заявление Зеленского, который не верит, что такое соглашение возможно. "Он не знает меня", – сказал американец.

Политик уточнил, что его план – это не "капитуляция" и "заключается в том, чтобы спасать жизни". Трамп заявил, что якобы потери с обеих сторон гораздо выше, чем о них говорят.

Кроме того, он повторил тезисы российской пропаганды, что, мол, в Украине заканчиваются солдаты, и она вынуждена мобилизовать стариков и молодых ребят. Также республиканец посетовал за древними "золотыми куполами" в Украине, которые нельзя будет заменить.

Отдельно Трамп высказал претензии к Европе за малую поддержку Украины.

Следует заметить, что в последние дни кандидат в президенты США отличился резкими заявлениями в адрес президента Зеленского и циничными и лживыми относительно войны в Украине.

Он раскритиковал Зеленского, что тот, якобы, отказывается от договоренностей с Путиным. Он пожаловался: "Мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключать сделку – Зеленскому".

В описании войны в Украине Трамп оперировал искаженными данными. Так, во время предвыборного мероприятия в Северной Каролине политик заявил, что в Украине "миллионы людей погибли", государство уничтожено. Он пошел даже дальше и сказал, что Украины как таковой не существует: "Украины нет. Это больше не Украина".

Напомним, что Трампа и республиканцев якобы разозлила поездка президента Зеленского на оборонный завод в Пенсильванию в сопровождении только демократов.