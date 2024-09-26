Кандидат в президенты США Дональд Трамп и спикер Палаты представителей Майк Джонсон словесно набросились на украинского лидера из-за его визита на военный завод в Пенсильвании. Владимира Зеленского чуть ли не обвиняют в попытке вмешаться в американские выборы. В интервью "Радио Свобода" профессор политологии Университета "Бейлор" в Техасе Сергей Кудля объяснил, на чем основывается такая эмоциональная реакция республиканцев.

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Почему Трамп и его сторонники разозлились

Сергей Кудля подчеркнул, что Пенсильвания является одним из ключевых штатов в президентской кампании. В прошлый раз Трамп проиграл там выборы из-за перевеса в всего 70 тысяч голосов.

Сейчас сенатором штата является Джош Рапиро, весомая фигура в американской политике. Его кандидатуру Камала Харрис даже рассматривала на пост своего вице-президента.

Во время визита на завод, где производятся снаряды для Украины, Зеленского сопровождал Рапиро, а также другие демократы, такие как сенатор Боб Кейси и конгрессмен Мэтт Картрайт. Это собственно и задело республиканцев, и они решили, что Зеленский таким образом публично выразил поддержку их соперникам.

Кроме того, Пенсильвания – второй штат по количеству украинцев, которые там проживают. Речь идет о более 160 тысячах человек. "Вполне вероятно, что украинцы могут решить судьбу всей президентской кампании", – подчеркнул эксперт.

Напомним, что после поездки Зеленского на Scranton Army Ammunition Plant, республиканцы на следующий день заявили, что требуют провести расследование этого визита. Мол, украинского лидера перевозили на военном самолете, и на его перелет тратились средства налогоплательщиков. Более того, спикер Палаты представителей Майк Джонсон обратился с призывом освободить посла Украины в США Оксану Маркарову, которая якобы, "продемонстрировала, что ей нельзя доверять, чтобы честно и эффективно служить дипломатом в этой стране".