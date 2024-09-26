Момент, когда все пошло не так

Сначала прошлого года провалилась вторая цель. Нашей вины здесь нет (ну или почти нет).

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Глобальное влияние нашей войны вынесло ее на первые полосы, поэтому она вошла в американскую предвыборную повестку дня. Лучше было бы этого избежать, но я не знаю, как можно было бы этого избежать.

С этого момента все пошло не так, потому что тема нашей войны стала горячей картофелю, которой перебрасываются американские политики.

Дональд Трамп обещал моментально завершить войну, по сути, принудив Украину к прекращению сопротивления. Эту позицию Украина не могла не критиковать, а это уже сделало невозможным сбалансированные отношения с обеими партиями.

Я не говорю, что не было ошибок с нашей стороны. Наверняка, какие-то неосторожные высказывания были. Но со стороны команды Трампа, как мне представляется, был целенаправленный поиск повода для скандала. Если хорошо искать – найти всегда можно.

Ошибки Украины здесь нет

Как вы понимаете, визит Владимира Зеленского на американский завод организовывала американская сторона, и каким самолетом туда направляться, решал не Зеленский и не посол Украины в США Оксана Маркарова. Какой самолет дали – на таком и полетел. Кто из американских чиновников будет сопровождать Зеленского на заводе (который принадлежит армии США), также не украинское посольство определяло.

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Неприятность, но целенаправленно создана командой Трампа. Очень плохо, но это не следствие наших ошибок.

Двухпартийной поддержки теперь не будет, или же ее придется сложно восстанавливать.

Я уже две недели нахожусь в убеждении, что американской поддержки в 2025 году не будет. Поэтому для меня в этих событиях ничего особенно неожиданного нет. Плохая история должна была плохо закончиться, так или иначе. Если надо доказать, что виновата невестка (зачеркнуто) Украина, всегда найдется способ.