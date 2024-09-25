Как Трамп говорит об Украине

В планах команды Зеленского было организовать его встречи с действующим президентом США Джо Байденом и с двумя кандидатами на эту должность – Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Сейчас в окружении Трампа говорят, что никакая встреча с Зеленским не планировалась. Хотя сам Трамп недавно подчеркнул возможность такой встречи.

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То, что в команде Трампа отказались от встречи с Зеленским, может объясняться и тем, что во время своих выступлений на митингах, посвященных собственному переизбранию на пост президента США Трамп начал жестко критиковать Байдена и Харрис, которые якобы втянули США в войну и не знают, как выйти из этой ситуации. О войне в Украине Трамп теперь упоминает практически на каждом своем митинге.

В Пенсильвании он назвал Зеленского "лучшим продавцом в истории", потому что президент Украины якобы каждый раз возвращается из США с 60 миллиардами долларов. На предвыборном митинге в Джордже Трамп пошел значительно дальше и заявил, что с Россией нет смысла воевать, потому что она "выигрывает войны". В качестве доказательства Трамп привел хрестоматийные примеры о победе Российской империи в войне с французским императором Наполеоном, а также о победе СССР в войне с Гитлером. Правда, Трамп забыл сказать, что без помощи союзников СССР вряд ли был бы способен победить во Второй мировой.

Трамп искренне уверен в том, что путь к окончанию войны России и Украины лежит через его переговоры с Путиным. Трамп никогда не скрывал своего восхищения авторитарными лидерами. Он даже пытался договориться с Ким Чен Ыном, когда был президентом США. Громкое фиаско, которое завершилось продолжением разработки ядерной программы Северной Кореи, ничего не научило Трампа. Такие люди не способны учиться на собственных ошибках и живут в том мире, который их устраивает.

У меня нет никаких сомнений, что после этих слов Трампа и его отказа встречаться с Зеленским, сторонники республиканца возьмутся убеждать, что он будет помогать Украине и знает, как завершить войну поражением России. Правдивый ответ заключается в том, что он ничего не знает, а помощь Украине возможна только в случае интенсивного давления на Трампа.

Выводы о том, каким может быть президентство Трампа

Те, кто будут считать, что сама встреча Зеленского с обоими кандидатами на пост президента США с самого начала была авантюрой, потому что, мол, вряд ли в период предвыборной кампании, которая базируется на противостоянии позиций, оба кандидата будут готовы встречаться с президентом Украины, могут обратиться и к другому опыту. Зеленский не один такой.

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В Нью-Йорк летит премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который планирует встретиться и с Байденом, и с Харрис, и с Трампом. Для Стармера это также важная встреча, тем более перед саммитом в Германии, во время которого Байден, Эммануэль Макрон, Стармер и Олаф Шольц должны обсудить стратегическое видение поддержки Украины. Для британского премьера было бы важно понять, как на самом деле человек, который через несколько месяцев может возглавить США, видит западную солидарность в помощи Украине.

Проблема в том, что Стармер оказывается в той же ситуации, что и Зеленский. Одно дело – выразить свое желание встретиться с Трампом, а совсем другое – получить согласие. С каждым днем предвыборных митингов и усиления противостояния между Трампом и Харрис, возможность встречи с теми, кого Трамп подозревает в поддержке Харрис, уменьшается.

Достаточно вспомнить, что в Великобритании Трамп поддерживает не лейбористов, а одиозного Найджела Фаража, который был отцом Брекзита.

Поэтому не только Зеленскому, но и Стармеру, не стоит надеяться на внимание Трампа. Это позволяет сделать выводы о том, каким будет президентство Трампа, если американцы за него проголосуют.