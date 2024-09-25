Погодные условия не повлияют на наступление врага

Когда мы пытаемся оценить наступление российского оккупационного войска именно такими, привычными для военного порядка критериями, мы совершаем главную ошибку. Дело в том, что россияне – это уже давно не классические войска со всеми потребностями.

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Сейчас журналисты спрашивают меня о погодных условиях, сезон дождей и зиму, которые приближаются. По логике вещей, они должны приостановить активную фазу боевых действий. По логике вещей – да, действительно, но в реалиях оккупантов – нет.

Когда закончится наступление вражеского войска? Ответ следующий.

В среднем за месяц россияне теряют 35 тысяч бойцов личного состава. Но при этом ежемесячно мобилизационная система России привлекает от 35 до 40 тысяч тел. То есть враг имеет возможность ежемесячно компенсировать потери в ноль, а иногда даже немного накопить.

Такая ситуация позволяет оккупантам ежемесячно без особых сомнений терять по 35 тысяч солдат и при этом наступать.

Наступление россияне будет продолжаться до тех пор, пока они не смогут компенсировать в ноль ежемесячные потери, а будут уходить в глубокий минус. Это возможно:

либо в случае срыва мобилизации, что является внутренним фактором в России;

либо в случае роста потерь до такого уровня, что мобилизация не будет справляться с компенсацией.

Надеяться на внутренний российский фактор – самоубийственный путь. Повышение уровня нейтрализации оккупантов – наша цель.

Как остановить наступление российской армии? Ликвидировать больше оккупантов.