Лідер нашої держави зустрівся з сенаторами, що важливо для двопартійної підтримки з боку Америки. Він заявив, що Україна перебуває у вирішальному моменті цієї війни. А на зустрічі з Гарріс, як передає "Радіо Свобода", торкнулися теми "миру в обмін на території" – тобто того, що пропонує Трамп.

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Про що говорили Зеленський і Гарріс

Кандидатка від Демократичної партії заявила, що США поділяють бачення Зеленського щодо закінчення війни. В цей же час є "дехто, хто б натомість примусив Україну віддати частину суверенних територій, прийняти нейтралітет та відмовитися від безпекових відносин з іншими країнами".

Таким чином Гарріс натякнула на свого суперника Трампа. І наголосила: це пропозиція капітуляції, а не миру, і саме цього прагне Путін.

На її думку, Путін може націлюватися на Польщу, на країни Балтії та інших союзників НАТО. Поразка України лишень заохотить його, тому стратегічний інтерес США – у тому, щоб підтримувати Україну в її боротьбі.

Віцепрезидентка запевнила: її підтримка непохитна. Російський диктатор атакував такі фундаментальні поняття, як суверенітет і територіальна цілісність, тож його слід зупинити.

Цікаво! CNN зауважили, що Гарріс не буде прямо називати Трампа в розмові, але натякне на нього та проговорить різницю в їхніх поглядах. Мовляв, Трамп хоче розхитати підтримку, тоді як Гарріс непохитна. А The Washington Post підкреслили, що Зеленський – єдиний іноземний лідер, з ким зустрінеться Гарріс цього тижня.