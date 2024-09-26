Прихильники Трампа в Конгресі навіть почали розслідування, мовляв, чи не фінансували поїздку з бюджету. В адміністрації Байдена відповіли на закиди, передає "Голос Америки". Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр пояснила, що у візиті немає нічого надзвичайного.

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Політизований візит vs звична практика

Претензії республіканців полягають у тому, що Зеленський подорожував літаком Пентагону, та й узагалі – що на заводі з ним не було жодного представника Республіканської партії, самі демократи. У цьому вбачають "втручання у вибори", а тому спікер Джонсон закликав звільнити посла України у США Оксану Маркарову.

На думку Джонсона, візит Зеленського на завод "погіршив відносини між двома країнами в дуже складний для України час". Він упевнений, що республіканців зумисне не покликали. Сенатор Ліндсі Грем дотримується схожої думки.

"Те, що сталося в Пенсильванії, було помилкою. Я не знаю, хто організував зустріч. Піти на завод зброї і подякувати працівникам має сенс, але чи було так задумано, чи ні, – це мало політичне сприйняття, і це була помилка", – вважає він.

Утім, Грем переконаний, що цей випадок не має уплинути на довгострокову підтримку України.

Карін Жан-П'єр розповіла, що відвідування заводу ініціював Київ, після чого Пентагон надав транспорт.

Міністерство оборони зробило те, що робило до цього роками, – забезпечило транспорт для іноземного лідера, який подорожує територією США. Це є звичайним явищем, коли лідери приїздять до США. Весь світ знає, що Путін хоче вбити президента Зеленського, він дуже чітко дав про це зрозуміти,

– сказала вона.

Речниця Білого дому закликала не надавати цій події політичного забарвлення і додала: два місяці тому Зеленський відвідав Юту, де провів дуже схожий захід із губернатором-республіканцем. Але демократи тоді не просили розслідувати зустріч.

Важливо. Імовірно, страсті за Пенсильванією розгорілися саме тому, що це "суперечливий" штат. Обидві сторони борються за виборців, чиї симпатії коливаються то в один, то в інший бік. До того ж злощасний завод міститься у Скрентоні – на малій батьківщині Байдена.