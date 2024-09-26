Сторонники Трампа в Конгрессе даже начали расследование, мол, не финансировали ли поездку из бюджета. В администрации Байдена ответили на упреки, передает "Голос Америки". Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила, что в визите нет ничего чрезвычайного.

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Политизированный визит vs привычная практика

Претензии республиканцев заключаются в том, что Зеленский путешествовал самолетом Пентагона, и вообще – что на заводе с ним не было ни одного представителя Республиканской партии, одни демократы. В этом видят "вмешательство в выборы", а потому спикер Джонсон призвал уволить посла Украины в США Оксану Маркарову.

По мнению Джонсона, визит Зеленского на завод "ухудшил отношения между двумя странами в очень сложное для Украины время". Он уверен, что республиканцев умышленно не позвали. Сенатор Линдси Грэм придерживается похожего мнения.

"То, что произошло в Пенсильвании, было ошибкой. Я не знаю, кто организовал встречу. Пойти на оружейный завод и поблагодарить работников имеет смысл, но было ли так задумано, или нет, – это имело политическое восприятие, и это было ошибкой", – считает он.

Впрочем, Грэм убежден, что этот случай не должен повлиять на долгосрочную поддержку Украины.

Карин Жан-Пьер рассказала, что посещение завода инициировал Киев, после чего Пентагон предоставил транспорт.

Министерство обороны сделало то, что делало до этого годами, – обеспечило транспорт для иностранного лидера, который путешествует по территории США. Это обычное явление, когда лидеры приезжают в США. Весь мир знает, что Путин хочет убить президента Зеленского, он очень четко дал это понять,

– сказала она.

Пресс-секретарь Белого дома призвала не придавать этому событию политическую окраску и добавила: два месяца назад Зеленский посетил Юту, где провел очень похожее мероприятие с губернатором-республиканцем. Но демократы тогда не просили расследовать встречу.

Важно. Предположительно, страсти по Пенсильвании разгорелись именно потому, что это "противоречивый" штат. Обе стороны борются за избирателей, чьи симпатии колеблются то в одну, то в другую сторону. К тому же злосчастный завод находится в Скрентоне – на малой родине Байдена.