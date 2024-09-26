Лидер нашего государства встретился с сенаторами, что важно для двухпартийной поддержки со стороны Америки. Он заявил, что Украина находится в решающем моменте этой войны. А на встрече с Харрис, как передает "Радио Свобода", коснулись темы "мира в обмен на территории" – то есть того, что предлагает Трамп.

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О чем говорили Зеленский и Харрис

Кандидат от Демократической партии заявила, что США разделяют видение Зеленского насчет окончания войны. В это же время есть "некоторые, кто бы взамен заставил Украину отдать часть суверенных территорий, принять нейтралитет и отказаться от отношений безопасности с другими странами".

Таким образом Харрис намекнула на своего соперника Трампа. И подчеркнула: это предложение капитуляции, а не мира, и именно этого хочет Путин.

По ее мнению, Путин может нацеливаться на Польшу, на страны Балтии и других союзников НАТО. Поражение Украины только поощрит его, поэтому стратегический интерес США – в том, чтобы поддерживать Украину в ее борьбе.

Вице-президент заверила: ее поддержка непоколебима. Российский диктатор атаковал такие фундаментальные понятия, как суверенитет и территориальная целостность, поэтому его следует остановить.

Интересно! CNN заметили, что Харрис не будет прямо называть Трампа в разговоре, но намекнет на него и проговорит разницу в их взглядах. Мол, Трамп хочет расшатать поддержку, тогда как Харрис непоколебима. А The Washington Post подчеркнули, что Зеленский – единственный иностранный лидер, с кем встретится Харрис на этой неделе.