Нещодавно стало відомо, що між командами двох політиків обговорювали можливість їхньої зустрічі, зокрема обирали місце для неї. Вчора Трамп повідомив, що таки проведе перемовини із Зеленським. Це відбудеться о 16:45 за київським часом.
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Про що говоритимуть політики
На пресконференції у Trump Tower у Нью-Йорку кандидат у президенти від Республіканської партії знову повторив, що зможе швидко досягти угоди про мир між Зеленським і Путіним.
Журналісти поцікавилися у політика, чи вважає він, що Україна має поступитися територіями в обмін на завершення війни.
Давайте доб'ємося миру. Нам потрібен мир! Нам треба покінчити зі смертями та руйнуваннями. Ви так не думаєте? Хіба це буде погано?
– відповів Трамп.
Нагадаємо, що Трамп опублікував листа Зеленського із проханням про зустріч.