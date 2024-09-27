Як повідомляли ЗМІ, команди двох політиків обговорювали можливу зустріч. У Трампа пропонували як місце проведення переговорів маєток експрезидента. У Києві наполягали, аби це був нейтральний майданчик. Згодом Трамп заявив на пресконференції, що планує зустрітися із Зеленським близько 9:45 ранку в Trump Tower. Людина, наближена до президента України, підтвердила цю інформацію, пише WP.

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Трамп оприлюднив лист від Зеленського

Учора, 26 вересня, кандидат у президенти США від Республіканської партії оприлюднив повідомлення від українського лідера у соцмережі Truth Social. У листі Зеленський просив Трампа про зустріч.

Президент зазначив, що всі в Україні хочуть завершення війни справедливим миром, водночас усвідомлюють, що цього досягти без США неможливо. "Ось чому ми повинні прагнути зрозуміти один одного і залишатися в тісному контакті", – зазначив Зеленський.

Українець нагадав американцю, що кілька днів тому Київ просив Трампа про зустріч. Глава держави наголосив, що хотів би особисто з вуст республіканця почути його думки.

Окремо Зеленський наголосив, що "завжди з великою повагою ставиться до всього, що пов'язано із Трампом". Він підкреслив важливість особистого контакту і стовідсоткового взаєморозуміння.

Я можу бути в Нью-Йорку в п'ятницю, і це було б гарним часом для зустрічі. Дайте мені знати, якщо ви будете в місті в цей час – я б дуже хотів, щоб наша зустріч відбулася, як частина наших зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти нам закінчити цю війну справедливим шляхом,

– йдеться у листі президента.

Лист Зеленського до Трампа / Скриншот

Наразі у Зеленського у жодний спосіб не коментували це повідомлення, опубліковане Трампом.

Нагадаємо, що востаннє республіканець різко висловлювався на адресу президента України. Зокрема, це сталося після того, як Володимир Зеленський відвідав завод у Пенсильванії у супроводі демократів. Українця звинуватили у втручання в американські вибори.