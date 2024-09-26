Про це повідомляє ЄП із посиланням виступ Дональда Трампа під час передвиборчого заходу у Північній Кароліні. Звинувачення лунали й у бік Джо Байдена та Камали Гарріс.

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Трамп звинуватив Зеленського у "брудних випадах" щодо нього

Значну частку своєї промови кандидат у президенти США присвятив Україні та, зокрема, Володимиру Зеленському. Називаючи себе улюбленим президентом, Трамп звинуватив українського лідера у "брудних випадах" стосовно нього.

Президент України перебуває в нашій країні. Він робить брудні маленькі випади в бік вашого улюбленого президента, мене,

– заявив він.

Крім того, республіканець звинуватив чинного президента США Джо Байдена та свою опонентку на виборах Камалу Гарріс у тому, що вони виділяють мільярди доларів Зеленському, який буцімто "відмовляється" іти на "угоду".

""І ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду – Зеленському", – додав він.

Нагадаємо, наразі президент України перебуває з візитом у США, де має поспілкуватися з американськими політиками, серед яких Джо Байден, Камала Гарріс та Дональд Трамп. Втім, у команді останнього заявили, що такої зустрічі не планували.