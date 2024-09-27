Недавно стало известно, что между командами двух политиков обсуждали возможность их встречи, в частности выбирали место для нее. Вчера Трамп сообщил, что таки проведет переговоры с Зеленским. Это произойдет в 16:45 по киевскому времени.

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О чем будут говорить политики

На пресс-конференции в Trump Tower в Нью-Йорке кандидат в президенты от Республиканской партии снова повторил, что сможет быстро достичь соглашения о мире между Зеленским и Путиным.

Журналисты поинтересовались у политика, считает ли он, что Украина должна уступить территории в обмен на завершение войны.

Давайте добьемся мира. Нам нужен мир! Нам надо покончить со смертями и разрушениями. Вы так не думаете? Разве это будет плохо?

– ответил Трамп.

Напомним, что Трамп опубликовал письмо Зеленского с просьбой о встрече.