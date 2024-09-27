Издание Politico напомнило, что Дональд Трамп сделал несколько скандальных заявлений относительно нашего государства и его руководства. В частности, он сказал, что Владимир Зеленский делает "маленькие грязные выпады" в его сторону.

Смотрите также Ключ к победе: почему Дуда едет агитировать за Трампа и как в США борются за голоса поляков

Трамп упрекнул Зеленского

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от республиканцев Дональд Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Так он показал, что не планирует помогать Украине противостоять России в войне.

В частности, журналисты отметили, что во время выступления перед сторонниками в Северной Каролине Трамп прямо сказал, что Украина должна "уступить территории", чтобы "успокоить Москву и избежать конфликта".

Мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключать соглашение, Зеленскому,

– подчеркнул Трамп.

Трамп известен своими скандальными высказываниями относительно Украины. В частности, он неоднократно говорил, что если бы он был президентом, то закончил бы эту войну очень быстро.