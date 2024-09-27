Видання Politico нагадало, що Дональд Трамп зробив кілька скандальних заяв щодо нашої держави та її керівництва. Зокрема, він сказав, що Володимир Зеленський робить "маленькі брудні випади" у його бік.

Дивіться також Ключ до перемоги: чому Дуда їде агітувати за Трампа та як у США борються за голоси поляків

Трамп дорікнув Зеленському

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки від республіканців Дональд Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського. Так він показав, що не планує допомагати Україні протистояти Росії у війні.

Зокрема, журналісти зазначили, що під час виступу перед прихильниками в Північній Кароліні Трамп прямо сказав, що Україна повинна "поступитися територіями", щоб "заспокоїти Москву та уникнути конфлікту".

Ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду, Зеленському,

– підкреслив Трамп.

Трамп відомий своїми скандальними висловлюваннями щодо України. Зокрема, він неодноразово говорив, що якби він був президентом, то закінчив би цю війну дуже швидко.