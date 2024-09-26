Впрочем, как пишет Time со ссылкой на источники, команды Трампа и Зеленского действительно обсуждали идею встречи политиков. Однако на процесс переговоров могла негативно повлиять поездка президента Украины в Пенсильванию.

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Разговоры уже шли о месте встречи

Как сообщает издание, у Трампа предлагали для проведения встречи имение кандидата в президента в Мар-а-Лаго, что в штате Флорида. Киев отверг это предложение, поскольку это могло бы расцениваться как поддержка республиканца на выборах США.

Украина просила о более нейтральной площадке для встречи. Это могли быть, например, съемки американского телеканала для совместного интервью.

По словам одного из украинских чиновников, этот вариант еще обсуждался, когда Зеленский прибыл в США. Однако после визита президента на оборонный завод, тон обсуждений изменился.

Напомним, что в рядах республиканцев вызвала возмущение поездка Зеленского в Пенсильванию в сопровождении чиновников от Демократической партии. Украинского лидера обвинили во вмешательстве в американские выборы.