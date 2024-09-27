Об этом заявил во время встречи с Владимиром Зеленским. Тогда Зеленский поддержал бывшего президента.

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Что Трамп заявил во время встречи с Зеленским

Кандидат в президенты США вспомнил, что Зеленский не подтвердил давление со стороны Трампа во время их телефонного разговора в 2019 году. Тогда Трампу планировали объявить из-за этого импичмент.

Он четко сказал, что президент Трамп не сделал ничего неправильного. Он сказал это очень четко и однозначно. И эти "ястребы" с импичментом вынуждены были сразу отступиться. Он мог начать говорить, что чего-то "не знает", "не уверен". Но он был как из стали, он сказал: "Президент Трамп не совершил ничего неправильного",

– заявил бывший американский президент.

Справка. Дональд Трамп - единственный президент США, которому дважды пытались объявить импичмент. Впервые процедуру объявили после телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в 2019 году – тогдашний глава Белого дома просил возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой был связан сын его тогдашнего конкурента Джо Байдена Хантер.

Напомним, что Трамп опубликовал письмо Зеленского с просьбой о встрече.