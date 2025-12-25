Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю сина Байдена для подкасту Шона Раяна, передає New York Post.
Чому син Байдена жорстко висловився про Україну в інтерв'ю?
Гантер Байден розкритикував Україну та політику свого батька. Попередньо він ще й назвав "огидними лицемірами" посадовців у адміністрації Барака Обами, через яких він втратив роботу.
Коли Джозеф Байден став віцепрезидентом в Обами, то через конфлікт інтересів Гантера змусили піти з посади політичного лобіста. Під час своєї роботи він допомагав американським університетам взаємодіяти з американським урядом. Тоді Гантер Байден залишився без грошей і мав заново шукати роботу.
"І тому я фактично почав з нуля. Мені довелося відбудовуватися, і в мене не було жодних заощаджень – у мене було три дівчинки, всі вони на той час навчалися в приватній школі, і, знаєте, у мене немає грошей", – сказав Гантер Байден.
Так у 2014 році він увійшов до ради директорів української газової компанії Burisma Holdings, хоча й не мав досвіду такої роботи. Зараз він поділився, що зробив помилку, коли йшов туди на роботу. Каже – в Україні весь час вирує жахлива корупція.
Я був дуже-дуже наївним щодо того, яким гадючим лігвом є Україна. Яка абсолютна, скажімо так, корупція, яка досі вражає. Це була абсолютно помилка,
– сказав Байден-молодший.
Гантер також зазначив, що його робота в Burisma стала помилкою через "політичне становище".
Крім того, Гантер Байден критикував політику батька на посаді президента. Найгіршою частиною роботи Джо Байдена, він називає питання міграції та виведення військ з Афганістану.
Чому виник скандал між Гантером Байденом та компанією Burisma?
Відомий своїми скандальними заявами син Джо Байдена Гантер працював у Burisma Holdings з 2014 по 2019 рік. У місяць він отримував дуже високу зарплату, а посаду отримав якраз тоді, коли його батько очолював зовнішню політику щодо України.Тоді виникло питання політичного статусу сім’ї для бізнес-можливостей Гантера. Натомість сам він каже, що працював здебільшого над консультаціями, а не якимись операціями.
Водночас у Burisma вважали, що ім'я Гантера Байдена могло б сприяти підвищенню міжнародного іміджу компанії.
Консерватори ж вбачали в отриманні посади Гантером можливу несправедливу перевагу й конфлікт інтересів, хоча прямих доказів цього не було.
Тоді, коли Дональд Трамп збирався подати свою кандидатуру президента, справа Burisma посприяла політичним суперечкам й у 2019 році й спробам використати цю історію у політичній боротьбі між Трампом і Байденом.