Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю сина Байдена для подкасту Шона Раяна, передає New York Post.

Дивіться також Трамп назвав Байдена "злим су**м сином" і запропонував королю Чарльзу називатись "завойовником"

Чому син Байдена жорстко висловився про Україну в інтерв'ю?

Гантер Байден розкритикував Україну та політику свого батька. Попередньо він ще й назвав "огидними лицемірами" посадовців у адміністрації Барака Обами, через яких він втратив роботу.

Коли Джозеф Байден став віцепрезидентом в Обами, то через конфлікт інтересів Гантера змусили піти з посади політичного лобіста. Під час своєї роботи він допомагав американським університетам взаємодіяти з американським урядом. Тоді Гантер Байден залишився без грошей і мав заново шукати роботу.

"І тому я фактично почав з нуля. Мені довелося відбудовуватися, і в мене не було жодних заощаджень – у мене було три дівчинки, всі вони на той час навчалися в приватній школі, і, знаєте, у мене немає грошей", – сказав Гантер Байден.

Так у 2014 році він увійшов до ради директорів української газової компанії Burisma Holdings, хоча й не мав досвіду такої роботи. Зараз він поділився, що зробив помилку, коли йшов туди на роботу. Каже – в Україні весь час вирує жахлива корупція.

Я був дуже-дуже наївним щодо того, яким гадючим лігвом є Україна. Яка абсолютна, скажімо так, корупція, яка досі вражає. Це була абсолютно помилка,

– сказав Байден-молодший.

Гантер також зазначив, що його робота в Burisma стала помилкою через "політичне становище".

Крім того, Гантер Байден критикував політику батька на посаді президента. Найгіршою частиною роботи Джо Байдена, він називає питання міграції та виведення військ з Афганістану.

Чому виник скандал між Гантером Байденом та компанією Burisma?