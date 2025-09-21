Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Дональда Трампа на вечері засновників Американського інституту Cornerstone, передає C-SPAN.
Що відомо про нові заяви Дональда Трампа?
Дональд Трамп під час виступу пригадав, що першим королем Англії був Вільям Завойовник. Президент США заявив, що це "найкрутіше ім'я, яке він коли-небудь чув". За його словами, Вільям побудував величезний замок і відомий перемогами у війнах.
Насправді я запитав короля Чарльза, чому ми не називаємо вас Чарльзом Завойовником? Він відповів: "Ні, я так не думаю. Я так не думаю",
– розповів Трамп.
Американський лідер не міг не згадати і свого візаві – Джо Байдена. Трамп заявив, що той завжди був "підлим с**им сином". Мовляв, зараз у його конкурента не все гладко, і потрібно пам'ятати, що він погана людина, перед тим, як йому співчувати.
Крім того, Дональд Трамп запевнив, що зупинив війну між Камбоджею та Вірменією.
"Камбоджа та Вірменія, це тільки починалося, і це було погано. Подумайте про це", – сказав він.
Довідка! Камбоджа розташована у східній Азії, між нею та Вірменією відстань більш ніж у 6000 кілометрів. Ймовірно, Трамп мав на увазі прикордонний конфлікт між Камбоджею й Таїландом.
Справді, за посередництва США, Китаю та Малайзії сторони домовилися про перемир'я, проте поодинокі обстріли досі тривають. Детальніше про конфлікт – читайте у матеріалі Микити Комара для 24 Каналу.
Що відомо про візит Трампа у Британію?
Історичний візит Трампа до Великої Британії розпочався 16 вересня і тривав два дні.
Під час своєї поїздки до Британії Трамп зустрівся зі Стармером. Вони підписали угоду про технологічне процвітання США та Великої Британії.
Крім того, король і королева прийняли Трампа та першу леді на державному банкеті, влаштованому на їхню честь у Віндзорському замку. Під час урочистостей президент США порушив королівський етикет, поплескавши Чарльза ІІІ по спині.
Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в ефірі 24 Каналу заявив, що цей візит був театром одного актора. За його словами, європейці працюють над тим, аби схилити Трампа в бік гарантій безпеки для України. Раніше подібне було на саміті НАТО, а також зустрічі з Зеленським і європейськими лідерами.
Не всі британці оцінили візит: у Віндзорі люди вийшли на протести і скандували проти президента США. Активісти навіть спроєктували зображення Трампа та Епштейна на Віндзорський замок, але їх заарештували.