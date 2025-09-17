Подружжя Трампів зустріла голова протокольної служби США, посол Моніка Кроулі, а також представник короля, передає 24 Канал.

Що відомо про візит Трампа до Великої Британії?

Що відомо про візит Трампа до Великої Британії?

Дональд та Меланія Трамп покинули лондонський аеропорт на борту вертольота.

Основні заходи візиту американського президента розпочнуться 17 вересня, коли його офіційно зустрінуть король та королева у Віндзорському замку.

Це другий офіційний візит Трампа до Великої Британії.

Візит Трампа до Великої Британії: дивіться відео

Зверніть увагу. Раніше повідомлялося, що американського президента мали зустрічати з червоною доріжкою, почесною вартою, парадом літаків, історичними каретами та розкішним банкетом. А британський уряд мав порадити королю, як краще поводитися з Трампом через розбіжності у деяких питаннях.

Трампа прибув до Великої Британії: дивіться відео

До слова, перед посадкою на свій президентський літак Трамп назвав короля "мій друг" і описав його як "елегантного джентльмена", який "так добре представляє країну".

Водночас у Віндзорі пройшов протест проти візиту президента США. Протестувальники скандували, що Трампу у Великій Британії не раді, та мають вийти на вулиці міста й 17 вересня.

Візит Трампа до Великої Британії: дивіться відео

Перед візитом Трамп зробив заяву щодо України