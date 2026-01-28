Які є ризики для Hyundai та Kia?
Трамп підвищив тарифи для Південної Кореї до 25%, що торкнулося автомобільної промисловості, пише Autoblog.
Дивіться також Знову за своє: Трамп карає Південну Корею новими тарифами
Ми з президентом Лі досягли Великої угоди для обох країн 30 липня 2025 року, і ми підтвердили ці умови, коли я був у Кореї 29 жовтня 2025 року. Чому корейські законодавчі збори не схвалили її? Цим я збільшую південнокорейські тарифи на автомобілі, пиломатеріали, фармацевтичні продукти,
– написав Трамп у Truth Social.
На тлі цих новин акції Hyundai Motor впали майже на 5%, а Kia – на 6%. Аналітики попереджають, що повернення 25% мита може коштувати групі Hyundai-Kia майже 5 трильйонів вон (близько 3,5 мільярди доларів) додаткових витрат щорічно.
Водночас японські виробники, такі як Toyota, чиї тарифи залишаються на рівні 15%, отримують значну конкурентну перевагу на ринку США.
До слова, компанія Kia Corp. повідомила, що минулого року тарифи США обійшлися їй у 3,3 трильйона вон (2,3 мільярди доларів), повідомляється у пресрелізі.
Хоча угода між США та Південною Кореєю знизила імпортні мита з 25% до 15% з 1 листопада, Kia не змогла повністю скористатися цим, бо заплатила вищий тариф за запаси, що вже перебували у США.
Крім тарифів, Kia стикається з невизначеним попитом на електромобілі у ключових ринках, зокрема в США, а конкуренція з боку китайських виробників, що пропонують дешевші авто в Європі, посилюється.
Новини автомобільних компаній
Honda змінює логотип вперше за 50 років, відмовляючись від квадратної рамки навколо літери "H". Новий мінімалістичний логотип дебютує на електромобілях та буде використовуватись у всьому бізнесі Honda.
Виробництво автомобілів Stellantis в Італії скоротилося більше ніж на 20%, до рівня середини 1950-х років. Stellantis почала нарощувати виробництво нового гібридного Fiat 500 та Jeep Compass, щоб збільшити виробництво у 2026 році.
Китайська марка BYD стала лідером ринку нових легковиків в Україні у 2025 році з 10 352 проданими авто, обігнавши Tesla. BYD реалізувала 2,26 мільйона електромобілів у 2025 році, що на 28% більше, ніж у 2024 році, тоді як Tesla зазнала зниження продажів на 8,6%.
Продажі Tesla у 2025 році знизилися через втрату податкових пільг у США та зростання глобальної конкуренції, також вплинули політичні скандали Ілона Маска. Аналітики прогнозують відновлення продажів у 2026 році завдяки новим стандартним версіям електромобілів за зниженою ціною.