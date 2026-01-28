Які є ризики для Hyundai та Kia?

Трамп підвищив тарифи для Південної Кореї до 25%, що торкнулося автомобільної промисловості, пише Autoblog.

Ми з президентом Лі досягли Великої угоди для обох країн 30 липня 2025 року, і ми підтвердили ці умови, коли я був у Кореї 29 жовтня 2025 року. Чому корейські законодавчі збори не схвалили її? Цим я збільшую південнокорейські тарифи на автомобілі, пиломатеріали, фармацевтичні продукти,

– написав Трамп у Truth Social.

На тлі цих новин акції Hyundai Motor впали майже на 5%, а Kia – на 6%. Аналітики попереджають, що повернення 25% мита може коштувати групі Hyundai-Kia майже 5 трильйонів вон (близько 3,5 мільярди доларів) додаткових витрат щорічно.

Водночас японські виробники, такі як Toyota, чиї тарифи залишаються на рівні 15%, отримують значну конкурентну перевагу на ринку США.

До слова, компанія Kia Corp. повідомила, що минулого року тарифи США обійшлися їй у 3,3 трильйона вон (2,3 мільярди доларів), повідомляється у пресрелізі.

Хоча угода між США та Південною Кореєю знизила імпортні мита з 25% до 15% з 1 листопада, Kia не змогла повністю скористатися цим, бо заплатила вищий тариф за запаси, що вже перебували у США.

Крім тарифів, Kia стикається з невизначеним попитом на електромобілі у ключових ринках, зокрема в США, а конкуренція з боку китайських виробників, що пропонують дешевші авто в Європі, посилюється.

