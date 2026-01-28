Какие есть риски для Hyundai и Kia?

Трамп повысил тарифы для Южной Кореи до 25%, что коснулось автомобильной промышленности, пишет Autoblog.

Мы с президентом Ли достигли Большого соглашения для обеих стран 30 июля 2025 года, и мы подтвердили эти условия, когда я был в Корее 29 октября 2025 года. Почему корейское законодательное собрание не одобрило его? Этим я увеличиваю южнокорейские тарифы на автомобили, пиломатериалы, фармацевтические продукты,

– написал Трамп в Truth Social.

На фоне этих новостей акции Hyundai Motor упали почти на 5%, а Kia – на 6%. Аналитики предупреждают, что возвращение 25% пошлины может стоить группе Hyundai-Kia почти 5 триллионов вон (около 3,5 миллиардов долларов) дополнительных расходов ежегодно.

В то же время японские производители, такие как Toyota, чьи тарифы остаются на уровне 15%, получают значительное конкурентное преимущество на рынке США.

К слову, компания Kia Corp. сообщила, что в прошлом году тарифы США обошлись ей в 3,3 триллиона вон (2,3 миллиарда долларов), сообщается в пресс-релизе.

Хотя соглашение между США и Южной Кореей снизило импортные пошлины с 25% до 15% с 1 ноября, Kia не смогла полностью воспользоваться этим, потому что заплатила высокий тариф за запасы, что уже находились в США.

Кроме тарифов, Kia сталкивается с неопределенным спросом на электромобили в ключевых рынках, в частности в США, а конкуренция со стороны китайских производителей, предлагающих более дешевые авто в Европе, усиливается.

