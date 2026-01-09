Почему упало производство авто в Италии?
Производство автомобилей Stellantis сократилось до уровня середины 1950-х годов, что свидетельствует о борьбе производителя Fiat за возрождение производства, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Stellantis – производитель таких марок, как Fiat, Peugeot и Opel. По состоянию на сентябрь производство легковых автомобилей сократилось на 36% с начала года.
Общий объем производства, включая фургоны, в прошлом году сократился на 20% до 379 706 единиц. В 1955 году, когда предшественником Stellantis была компания Fiat, крупнейшим производителем, в стране было изготовлено 230 988 автомобилей.
В последние месяцы года Stellantis начала наращивать производство нового гибридного Fiat 500 в Турине, а также нового Jeep Compass на юге Италии, чтобы заменить устаревшие модели и увеличить производство.
Фердинандо Улиано, генеральный секретарь FIM-CISL, заявил, что ожидает, что эти модели будут способствовать дальнейшему повышению уровня производства в 2026 году.
Новости мировых автопроизводителей
Китайская марка BYD стала лидером рынка новых легковушек в Украине в 2025 году с 10 352 проданными авто, обогнав Tesla. BYD реализовала 2,26 миллиона электромобилей в 2025 году, что на 28% больше, чем в 2024 году, тогда как Tesla потерпела снижение продаж на 8,6%.
Продажи Tesla в 2025 году снизились из-за потери налоговых льгот в США и роста глобальной конкуренции, также повлияли политические скандалы Илона Маска. Аналитики прогнозируют восстановление продаж в 2026 году благодаря новым стандартным версиям электромобилей по сниженной цене.
Hyundai продала свой завод в Санкт-Петербурге российской компании AGR Automotive Group с опцией выкупа, которая заканчивается в январе 2026 года. Однако сейчас компания не может вернуться свои мощности.
Другие автопроизводители, такие как Mazda, Renault, Ford, Nissan, и Mercedes-Benz, также покинули рынок России, имея различные опции выкупа или без них.