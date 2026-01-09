Почему упало производство авто в Италии?

Производство автомобилей Stellantis сократилось до уровня середины 1950-х годов, что свидетельствует о борьбе производителя Fiat за возрождение производства, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Какие легковые авто самые популярные на внутреннем рынке: Топ-10 марок и моделей 2025 года

Stellantis – производитель таких марок, как Fiat, Peugeot и Opel. По состоянию на сентябрь производство легковых автомобилей сократилось на 36% с начала года.

Общий объем производства, включая фургоны, в прошлом году сократился на 20% до 379 706 единиц. В 1955 году, когда предшественником Stellantis была компания Fiat, крупнейшим производителем, в стране было изготовлено 230 988 автомобилей.

В последние месяцы года Stellantis начала наращивать производство нового гибридного Fiat 500 в Турине, а также нового Jeep Compass на юге Италии, чтобы заменить устаревшие модели и увеличить производство.

Фердинандо Улиано, генеральный секретарь FIM-CISL, заявил, что ожидает, что эти модели будут способствовать дальнейшему повышению уровня производства в 2026 году.

Новости мировых автопроизводителей