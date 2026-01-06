Какие ТОП-10 самых популярных марок на рынке новых авто в 2025 году?
В прошлом году автопарк Украины пополнили 81,3 тыс. новых легковушек, что на 17% больше чем в 2024 году, пишет 24 Канал со ссылкой на Укравтопром.
По итогам года лидером рынка новых легковушек стала китайская марка BYD с показателем 10 352 реализованных авто, что в пять раз больше, чем в 2024 году. Всего в ТОП-10 вошли:
- BYD – 10 352 единицы (+401%);
- TOYOTA – 10 181 единица (-5%);
- VOLKSWAGEN – 7 380 единиц (+51%);
- RENAULT – 6 281 единица (-14%);
- ŠKODA – 6 153 единицы (+22%);
- BMW – 3 757 единиц (-22%);
- HYUNDAI – 3 633 единицы (+39%);
- ZEEKR – 2 984 единицы (+264%);
- AUDI – 2 864 единицы (+42%);
- HONDA – 2 655 единиц (+31%).
Титул бестселлера рынка новых легковушек 2025 года получил компактный кроссовер RENAULT Duster. В лидерскую тройку также попали TOYOTA RAV-4 и VOLKSWAGEN ID.UNYX.
Как BYD стал новым "королем электрокаров"?
Китайский автомобильный гигант обогнал Tesla как крупнейшего в мире продавца электромобилей, согласно данным за 2025 год, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.
BYD объявила о продаже 2,26 миллиона электромобилей, что почти на 28% больше, чем в 2024 году. Между тем Tesla сообщила о втором годе подряд снижения продаж: поставки упали на 8,6% до лишь 1,6 миллиона, что стало самым большим годовым падением в истории компании.
BYD смогла обогнать Tesla, даже несмотря на то, что ее электромобили недоступны для приобретения в Америке, тогда как Китай является вторым по величине рынком Tesla. Компания достигла результатов, борясь с жесткой конкуренцией и неустанными ценовыми войнами на внутреннем рынке.
Интенсивное давление в Китае побудило компанию к дальнейшему расширению за рубежом, хотя ее стратегия низких цен привлекла внимание и привела к новым тарифам на некоторых рынках.
Насколько электромобили популярны в Украине?
В ноябре украинцы приобрели 9,2 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, где электромобили составляют 60%. Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались TESLA Model Y, TESLA Model 3, KIA Niro, HYUNDAI Kona и NISSAN Rogue.
Суммарный объем сегмента легковых электромобилей в Украине в октябре 2025 года достиг рекордных 13,3 тысячи авто, что на 99,8% больше по сравнению с октябрем 2024 года. Наибольшую долю в украинском парке электрокаров занимают Tesla с 20,2%, Nissan с 18%, и Volkswagen с 12,4%.
Toyota возглавила рейтинг самых надежных автомобильных брендов 2025 года по версии Consumer Reports. Электромобили оказались менее надежными, чем гибриды и автомобили на бензине, согласно исследованию CR.