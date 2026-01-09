Чому впало виробництво авто в Італії?

Виробництво автомобілів Stellantis скоротилося до рівня середини 1950-х років, що свідчить про боротьбу виробника Fiat за відродження виробництва, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Stellantis – виробник таких марок, як Fiat, Peugeot та Opel. Станом на вересень виробництво легкових автомобілів скоротилося на 36% з початку року.

Загальний обсяг виробництва, включаючи фургони, минулого року скоротився на 20% до 379 706 одиниць. У 1955 році, коли попередником Stellantis була компанія Fiat, найбільшим виробником, у країні було виготовлено 230 988 автомобілів.

В останні місяці року Stellantis почала нарощувати виробництво нового гібридного Fiat 500 у Турині, а також нового Jeep Compass на півдні Італії, щоб замінити застарілі моделі та збільшити виробництво.

Фердинандо Уліано, генеральний секретар FIM-CISL, заявив, що очікує, що ці моделі сприятимуть подальшому підвищенню рівня виробництва у 2026 році.

Новини світових автовиробників