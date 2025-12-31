Чому поставки та продажі Tesla падають?

Очікувалося, що поставки авто впадуть у четвертому кварталі 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Основні причини – втрата податкових пільг у США та зростання глобальної конкуренції. Вони знизили попит, навіть попри те, що компанія випустила дешевші версії своїх бестселерів електромобілів.

Спад відбувся після різкого падіння продажів у перших двох кварталах року, коли генеральний директор Ілон Маск зіткнувся з негативною реакцією за свою політичну риторику. Продажі у третьому кварталі зросли, оскільки покупці поспішили скористатися податковими пільгами до їх закінчення у вересні.

Тим не менш, Tesla, ймовірно, повідомить про друге поспіль падіння річних поставок, причому цьогорічне падіння буде ще різкішим:

У жовтні Tesla випустила спрощені версії позашляховика Model Y та компактного седана Model 3 під назвою Standard.

Їм складе конкуренцію доступний електромобіль виробництва Chevrolet і Ford, який, як очікується, з'явиться на ринку протягом наступних двох років.

Аналітики очікують, що продажі Tesla відновляться наступного року, оскільки стандартні версії, ціна яких приблизно на 5 000 доларів нижча за попередні базові моделі, допоможуть компанії захистити обсяги продажів у Європі та Азії, де китайські електромобілі набирають позицій.

