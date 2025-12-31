Чому поставки та продажі Tesla падають?
Очікувалося, що поставки авто впадуть у четвертому кварталі 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Основні причини – втрата податкових пільг у США та зростання глобальної конкуренції. Вони знизили попит, навіть попри те, що компанія випустила дешевші версії своїх бестселерів електромобілів.
Спад відбувся після різкого падіння продажів у перших двох кварталах року, коли генеральний директор Ілон Маск зіткнувся з негативною реакцією за свою політичну риторику. Продажі у третьому кварталі зросли, оскільки покупці поспішили скористатися податковими пільгами до їх закінчення у вересні.
Тим не менш, Tesla, ймовірно, повідомить про друге поспіль падіння річних поставок, причому цьогорічне падіння буде ще різкішим:
- У жовтні Tesla випустила спрощені версії позашляховика Model Y та компактного седана Model 3 під назвою Standard.
- Їм складе конкуренцію доступний електромобіль виробництва Chevrolet і Ford, який, як очікується, з'явиться на ринку протягом наступних двох років.
Аналітики очікують, що продажі Tesla відновляться наступного року, оскільки стандартні версії, ціна яких приблизно на 5 000 доларів нижча за попередні базові моделі, допоможуть компанії захистити обсяги продажів у Європі та Азії, де китайські електромобілі набирають позицій.
Останні новини про Tesla та Ілона Маска
Статки Ілона Маска зросли до 749 мільярдів доларів після відновлення йому акцій компанії Tesla на 139 мільярдів доларів. Маск став першою людиною зі статками понад 600 мільярдів доларів, а його новий компенсаційний пакет від Tesla оцінюється в 1 трильйон доларів.
Акції Tesla також досягли рекордного значення у 489,88 долара 16 грудня, зросли на 3,1% за добу, але потім знизилися до 467,26 долара. Ринкова вартість компанії зросла до 1,63 трильйона доларів.
Tesla використовувала неправдиву рекламу своїх систем Autopilot та FSD (повністю автономне керування), хибно натякаючи, що вони є повністю автоматизованими. За це адміністративний суддя Каліфорнії призначив компанії покарання. Якщо Tesla не виправить оманливі заяви протягом 60 днів, її ліцензії на продаж у штаті призупинять на 30 днів.