Як Tesla брехала у рекламі?

Каліфорнійське управління транспорту офіційно звинуватило Tesla у неправдивій рекламі у 2022 році, пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

Дивіться також Тисне політика Трампа: Ford відмовляється від виробництва електрокарів

Тоді Департамент транспортних засобів США заявив, що маркетингові матеріали Tesla щодо систем автопілота та повністю автономного керування передбачали можливість автономного керування автомобілями, хоча насправді для цього потрібен водій за кермом, готовий будь-коли змінити напрямок руху або загальмувати.

Відтоді Tesla змінила назву своєї преміальної опції допомоги водієві на "Повне самостійне керування (під наглядом)".

Розумний споживач, ймовірно, повірить, що авто із повною можливістю самостійного керування може безпечно подорожувати без постійної, нероздільної уваги водія-людини. Це переконання є хибним – як з технологічного, так і з юридичного боку – що робить назву "Повне самостійне керування" оманливою,

– написав суддя у рішенні.

Стів Гордон, директор агентства, заявив, що його агентство прийняло рішення судді зі зміненим покаранням і тепер надасть автовиробнику Ілона Маска можливість виправити будь-які оманливі або заплутані заяви щодо його систем автопілота та FSD.

Якщо маркетингові проблеми не будуть вирішені протягом 60 днів, ліцензії Tesla на продаж автомобілів у штаті призупинять на 30 днів. Однак, за словами Гордона, переривання діяльності заводів компанії в штаті не буде.

Новини Tesla