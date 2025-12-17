Как Tesla врала в рекламе?
Калифорнийское управление транспорта официально обвинило Tesla в ложной рекламе в 2022 году, пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.
Тогда Департамент транспортных средств США заявил, что маркетинговые материалы Tesla по системам автопилота и полностью автономного управления предусматривали возможность автономного управления автомобилями, хотя на самом деле для этого нужен водитель за рулем, готовый в любой момент изменить направление движения или затормозить.
С тех пор Tesla изменила название своей премиальной опции помощи водителю на "Полное самостоятельное управление (под наблюдением)".
Умный потребитель, вероятно, поверит, что авто с полной возможностью самостоятельного управления может безопасно путешествовать без постоянного, нераздельного внимания водителя-человека. Это убеждение является ошибочным – как с технологической, так и с юридической стороны – что делает название "Полное самостоятельное управление" обманчивой,
– написал судья в решении.
Стив Гордон, директор агентства, заявил, что его агентство приняло решение судьи с измененным наказанием и теперь предоставит автопроизводителю Илона Маска возможность исправить любые обманчивые или запутанные заявления относительно его систем автопилота и FSD.
Если маркетинговые проблемы не будут решены в течение 60 дней, лицензии Tesla на продажу автомобилей в штате приостановят на 30 дней. Однако, по словам Гордона, прерывания деятельности заводов компании в штате не будет.
Новости Tesla
Продажи Tesla в Европе упали на 48,5% в октябре, несмотря на общий рост рынка электромобилей на 32,9%. Акции Tesla поднялись на 7% после положительных отзывов о возможном одобрении системы FSD в Европе.
Илон Маск признал, что крупные автопроизводители не хотят интегрировать систему автопилота Tesla из-за фундаментальных разногласий и требований, которые он считает невыполнимыми. Традиционные автопроизводители, например Ford, считают технологию Waymo лучше и не готовы брать на себя юридические риски, связанные с использованием FSD от Tesla.
Tesla и другие автопроизводители США заменяют китайские компоненты из-за новых тарифов и торговой политики. США ввели высокие пошлины на китайские товары, чтобы стимулировать собственное производство и уменьшить зависимость от Китая.