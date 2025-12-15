Сколько предприятий закрылись в Украине?

11 223 компании закрылись в этом году в Украине, пишет 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

Если же изучать средний срок жизни бизнеса, то наиболее жизнеспособными стали акционерные общества – средний возраст закрытых бизнесов достиг 28 лет и 7 месяцев. Немного отстали органы местного самоуправления – 27 лет 10 месяцев, и государственные предприятия – 26 лет и 7 месяцев.

А вот наименьший срок жизни оказался у благотворительных организаций: 5 лет, обслуживающих кооперативов – 7 лет 5 месяцев и ООО – 8,5 лет.

Средний срок жизни бизнеса в годах / инфографика Опендатабот

Какие компании и в каких городах закрывались?

Чаще всего компании сворачивались в Киеве – 1 289 прекращений, или 12% от общего количества. Далее следуют:

Днепропетровщина (824 закрытия);

Львовщина (772);

Одесская область (738);

Киевская область (589).

Средний срок существования компаний, которые прекратили работу в этом году, очень отличается. Дольше всего продержались предприятия сферы образования – 23 года и 10 месяцев, здравоохранения – 23 года и 7 месяцев, а также ветеринарной деятельности – более 22 лет.

самыми "молодыми" среди тех, что чаще всего закрывались в этом году, оказались компании в сфере IT и охранной деятельности, где средний возраст составлял около 5 лет.

Сферы закрытого бизнеса / инфографика Опендатабот

