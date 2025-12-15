Сколько предприятий закрылись в Украине?
11 223 компании закрылись в этом году в Украине, пишет 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.
Если же изучать средний срок жизни бизнеса, то наиболее жизнеспособными стали акционерные общества – средний возраст закрытых бизнесов достиг 28 лет и 7 месяцев. Немного отстали органы местного самоуправления – 27 лет 10 месяцев, и государственные предприятия – 26 лет и 7 месяцев.
А вот наименьший срок жизни оказался у благотворительных организаций: 5 лет, обслуживающих кооперативов – 7 лет 5 месяцев и ООО – 8,5 лет.
Средний срок жизни бизнеса в годах / инфографика Опендатабот
Какие компании и в каких городах закрывались?
Чаще всего компании сворачивались в Киеве – 1 289 прекращений, или 12% от общего количества. Далее следуют:
- Днепропетровщина (824 закрытия);
- Львовщина (772);
- Одесская область (738);
- Киевская область (589).
Средний срок существования компаний, которые прекратили работу в этом году, очень отличается. Дольше всего продержались предприятия сферы образования – 23 года и 10 месяцев, здравоохранения – 23 года и 7 месяцев, а также ветеринарной деятельности – более 22 лет.
самыми "молодыми" среди тех, что чаще всего закрывались в этом году, оказались компании в сфере IT и охранной деятельности, где средний возраст составлял около 5 лет.
Сферы закрытого бизнеса / инфографика Опендатабот
С 9 декабря введены новые правила бронирования для критически важных предприятий, в частности ускоренное перебронирование и аннулирование отсрочек. Срееж обновлений – бронирование для военнообязанных с проблемами учета предоставляется на 45 дней один раз в год.
Россия должна возместить более 386 миллиардов гривен убытков украинским компаниям из прифронтовых регионов. Самый большой иск касается 287,89 миллиардов гривен в пользу компании "Магнат".
Украинские производители должны переименовать свои напитки с "коньяк" на "бренди" до 2026 года из-за Соглашения об ассоциации с ЕС. Не все производители успели адаптироваться к изменениям, но некоторые уже готовы к переходу, например, "Шато Чизай" и Bayadera Group.