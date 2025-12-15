Скільки підприємств закрилися в Україні?

11 223 компанії закрились цьогоріч в Україні, пише 24 Канал з посиланням на Опендатабот.

Якщо ж вивчати середній термін життя бізнесу, то найбільш життєздатними стали акціонерні товариства – середній вік закритих бізнесів сягнув 28 років та 7 місяців. Трохи відстали органи місцевого самоврядування – 27 років 10 місяців, та державні підприємства – 26 років та 7 місяців.

А ось найменший строк життя виявився у благодійних організацій: 5 років, обслуговуючих кооперативів – 7 років 5 місяців та ТОВ – 8,5 років.

Середній термін життя бізнесу в роках / інфографіка Опендатабот

Які компанії та в яких містах закривались?

Найчастіше компанії згортались у Києві – 1 289 припинень, або 12% від загальної кількості. Далі йдуть:

Дніпропетровщина (824 закриття);

Львівщина (772);

Одещина (738);

Київщина (589).

Середній строк існування компаній, які припинили роботу цьогоріч, дуже різниться. Найдовше протрималися підприємства сфери освіти – 23 роки та 10 місяців, охорони здоров’я – 23 роки й 7 місяців, а також ветеринарної діяльності – понад 22 роки.

"Наймолодшими" серед тих, що найчастіше закривались цьогоріч, виявилися компанії у сфері IT та охоронної діяльності, де середній вік становив близько 5 років.

Сфери закритого бізнесу / інфографіка Опендатабот

