Скільки підприємств закрилися в Україні?
11 223 компанії закрились цьогоріч в Україні, пише 24 Канал з посиланням на Опендатабот.
Якщо ж вивчати середній термін життя бізнесу, то найбільш життєздатними стали акціонерні товариства – середній вік закритих бізнесів сягнув 28 років та 7 місяців. Трохи відстали органи місцевого самоврядування – 27 років 10 місяців, та державні підприємства – 26 років та 7 місяців.
А ось найменший строк життя виявився у благодійних організацій: 5 років, обслуговуючих кооперативів – 7 років 5 місяців та ТОВ – 8,5 років.
Середній термін життя бізнесу в роках / інфографіка Опендатабот
Які компанії та в яких містах закривались?
Найчастіше компанії згортались у Києві – 1 289 припинень, або 12% від загальної кількості. Далі йдуть:
- Дніпропетровщина (824 закриття);
- Львівщина (772);
- Одещина (738);
- Київщина (589).
Середній строк існування компаній, які припинили роботу цьогоріч, дуже різниться. Найдовше протрималися підприємства сфери освіти – 23 роки та 10 місяців, охорони здоров’я – 23 роки й 7 місяців, а також ветеринарної діяльності – понад 22 роки.
"Наймолодшими" серед тих, що найчастіше закривались цьогоріч, виявилися компанії у сфері IT та охоронної діяльності, де середній вік становив близько 5 років.
Сфери закритого бізнесу / інфографіка Опендатабот
Новини українського бізнесу
З 9 грудня запроваджено нові правила бронювання для критично важливих підприємств, зокрема прискорене перебронювання та анулювання відстрочок. Срееж оновлень – бронювання для військовозобов'язаних з проблемами обліку надається на 45 днів один раз на рік.
Росія має відшкодувати понад 386 мільярдів гривень збитків українським компаніям з прифронтових регіонів. Найбільший позов стосується 287,89 мільярдів гривень на користь компанії "Магнат".
Українські виробники мають перейменувати свої напої з "коньяк" на "бренді" до 2026 року через Угоду про асоціацію з ЄС. Не всі виробники встигли адаптуватися до змін, але деякі вже готові до переходу, наприклад, "Шато Чизай" та Bayadera Group.