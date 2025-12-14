Коли можуть запровадити ПДВ для ФОПів?

Зараз йдеться не про негайні зміни скасувати пільги, а про загальний стратегічний напрям податкової реформи на 2026 – 2030 роки. Реальне запровадження ПДВ для широкого кола ФОП потребує тривалої підготовки й точно не відбудеться одномоментно, пише 24 Канал з посиланням на команду адвокатів Богдана Янківа.

Дивіться також Держбюджет на 2026 рік вплине на ФОП: що треба знати кожному підприємцю

26 листопада на сайті Міжнародного валютного фонду опублікували короткий прес-реліз про досягнення домовленостей з українською владою. Серед іншого згадується "скасування пільги щодо реєстрації платником ПДВ". Варто зауважити, що:

  • повний текст меморандуму поки недоступний;
  • фраза про "скасування пільги" надто загальна;
  • меморандум розрахований на 48 місяців (4 роки);
  • термін дії: 2026 – 2030 роки.

Реальні сценарії впровадження ПДВ

Сценарій 1: Швидкий (малоймовірний)

Що треба зробити:

  1. Скасувати 1 та 2 групи ФОП;
  2. Перевести всіх на 3 групу з ПДВ;
  3. Внести зміни до законодавства.

Проблеми:

  • немає напрацьованих законопроєктів;
  • потрібен перехідний період;
  • масовий опір підприємців.

Сценарій 2: Поступовий (реалістичний)

Що треба зробити:

  1. Розробити механізм ПДВ для 1 – 2 груп;
  2. Створити нові форми звітності;
  3. Модернізувати IT-інфраструктуру податкової;
  4. Навчити мільйони підприємців та бухгалтерів.

Часові межі:

  • 2026 – 2027 – розробка законодавства;
  • 2028 – 2029 – тестування та впровадження;
  • 2030 – повноцінний запуск.

У команді адвокатів Богдана Янківа вважають, що запровадження 1 сценарію технічно неможливе у 2026 році. Тому у підприємців є час підготуватися, аби не зазнати втрат у будь-якому випадку.

Які були вимоги МВФ щодо податків для ФОП?

  • Наразі Україна домовилася з МВФ про нову програму підтримки на рівні персоналу, проте є певні умови. Серед них – усуненням лазівок у чинному трудовому кодексі – закриття схеми "ФОП замість найму" та скасуванням пільг для реєстрації платника ПДВ.

  • МВФ, зокрема, вимагає скасувати пільги для ФОПів 2 – 3 групи, що змусить їх переходити на загальну систему оподаткування. Одна з вимог роботи у такі системі – сплата ПДВ.

  • Українська влада не буде скасовувати пільги для ФОП, проте хоче вирівняти правила для підприємців на спрощеній системі та платників ПДВ, щоб запобігти ухиленню від податків великим бізнесом.