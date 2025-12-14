Коли можуть запровадити ПДВ для ФОПів?

Зараз йдеться не про негайні зміни скасувати пільги, а про загальний стратегічний напрям податкової реформи на 2026 – 2030 роки. Реальне запровадження ПДВ для широкого кола ФОП потребує тривалої підготовки й точно не відбудеться одномоментно, пише 24 Канал з посиланням на команду адвокатів Богдана Янківа.

26 листопада на сайті Міжнародного валютного фонду опублікували короткий прес-реліз про досягнення домовленостей з українською владою. Серед іншого згадується "скасування пільги щодо реєстрації платником ПДВ". Варто зауважити, що:

повний текст меморандуму поки недоступний;

фраза про "скасування пільги" надто загальна;

меморандум розрахований на 48 місяців (4 роки);

термін дії: 2026 – 2030 роки.

Реальні сценарії впровадження ПДВ

Сценарій 1: Швидкий (малоймовірний)

Що треба зробити:

Скасувати 1 та 2 групи ФОП; Перевести всіх на 3 групу з ПДВ; Внести зміни до законодавства.

Проблеми:

немає напрацьованих законопроєктів;

потрібен перехідний період;

масовий опір підприємців.

Сценарій 2: Поступовий (реалістичний)

Що треба зробити:

Розробити механізм ПДВ для 1 – 2 груп; Створити нові форми звітності; Модернізувати IT-інфраструктуру податкової; Навчити мільйони підприємців та бухгалтерів.

Часові межі:

2026 – 2027 – розробка законодавства;

2028 – 2029 – тестування та впровадження;

2030 – повноцінний запуск.

У команді адвокатів Богдана Янківа вважають, що запровадження 1 сценарію технічно неможливе у 2026 році. Тому у підприємців є час підготуватися, аби не зазнати втрат у будь-якому випадку.

