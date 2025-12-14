Когда могут ввести НДС для ФЛП?

Сейчас речь идет не о немедленных изменениях отменить льготы, а об общем стратегическом направлении налоговой реформы на 2026 – 2030 годы. Реальное введение НДС для широкого круга ФЛП требует длительной подготовки и точно не произойдет одномоментно, пишет 24 Канал со ссылкой на команду адвокатов Богдана Янкива.

26 ноября на сайте Международного валютного фонда опубликовали короткий пресс-релиз о достижении договоренностей с украинской властью. Среди прочего упоминается "отмена льготы по регистрации плательщиком НДС". Стоит заметить, что:

полный текст меморандума пока недоступен;

фраза об "отмене льготы" слишком общая;

меморандум рассчитан на 48 месяцев (4 года);

срок действия: 2026 – 2030 годы.

Реальные сценарии внедрения НДС

Сценарий 1: Быстрый (маловероятный)

Что надо сделать:

Отменить 1 и 2 группы ФЛП; Перевести всех на 3 группу по НДС; Внести изменения в законодательство.

Проблемы:

нет наработанных законопроектов;

нужен переходный период;

массовое сопротивление предпринимателей.

Сценарий 2: Постепенный (реалистичный)

Что надо сделать:

Разработать механизм НДС для 1 – 2 групп; Создать новые формы отчетности; Модернизировать IT-инфраструктуру налоговой; Обучить миллионы предпринимателей и бухгалтеров.

Временные рамки:

2026 – 2027 – разработка законодательства;

2028 – 2029 – тестирование и внедрение;

2030 – полноценный запуск.

В команде адвокатов Богдана Янкива считают, что введение 1 сценария технически невозможно в 2026 году. Поэтому у предпринимателей есть время подготовиться, чтобы не понести потери в любом случае.

