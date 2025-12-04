Что изменится для малых ФЛП?
Власть предлагает определить общие лимиты доходов как для ФЛП, так и для плательщиков НДС, пишет 24 Канал со ссылкой на LB.ua.
Министр финансов Сергей Марченко говорит, что Украина должна "выровнять правила игры" для этих групп плательщиков.
Вы знаете, что у нас упрощенная система налогообложения – это не только предоставление услуг малыми предприятиями, консалтинг и другие виды деятельности. Это также способ уклонения от уплаты налогов крупными недобросовестными бизнесами, которые просто используют "упрощенцев",
– говорит министр.
По его словам, избежать изменений в упрощенной системе налогообложения сейчас невозможно, однако у ФОПов будет время подготовиться – переходный период до 2027 года.
Чем бизнесу грозят новые требования МВФ?
Вероятная отмена льгот для ФЛП затронет административные процессы, рынок труда и модели сотрудничества с иностранными клиентами. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала директор Smart Corporate Service LTD Елена Нусинова.
Так, уже сейчас часть украинских сервисных бизнесов начинает открывать компании в ОАЭ, где администрирование минимальное, однако есть условия для работы с иностранными клиентами.
В целом среди потенциальных рисков выделяют также следующие:
- сокращение официального количества ФЛП;
- увеличение доли операций в тени;
- рост затрат бизнеса на адаптацию к новым правилам.
Но в целом влияние предложенных изменений во многом будет зависеть от того, насколько предсказуемо и постепенно они будут внедрены.
Что известно о требованиях МВФ по ФЛП?
Сейчас Украина договорилась с МВФ о новой программе поддержки на уровне персонала, однако есть определенные условия. Среди них – устранением лазеек в действующем трудовом кодексе – закрытие схемы "ФЛП вместо найма" и отменой льгот для регистрации плательщика НДС.
МВФ, в частности, требует отменить льготы для ФЛП 2 – 3 группы, что заставит их переходить на общую систему налогообложения. Одно из требований работы в такие системе – уплата НДС.