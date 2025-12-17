Что известно об отказе Ford от электрокаров?

Компания потребует списания 19,5 миллиарда долларов, что включает включает включает 8,5 миллиарда долларов за отмененные модели электромобилей, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Ford Motor заявила, что заменит полностью электрический F-150 Lightning новой электрической моделью с удлиненным запасом хода, которая использует бензиновый двигатель для подзарядки аккумулятора. Компания также отказывается от электрического грузовика следующего поколения под кодовым названием T3, а также от запланированных электрических коммерческих фургонов.

Компания Ford заявила, что решительно перейдет на бензиновые и гибридные модели и в конце концов наймет тысячи работников, даже несмотря на то, что в ближайшее время на совместном заводе аккумуляторов в Кентукки состоятся некоторые увольнения. Компания ожидает, что ее глобальный поток гибридов, электромобилей с удлиненным запасом хода и чистых электромобилей достигнет 50% к 2030 году, по сравнению с 17% сегодня.

Автопроизводитель также повысил свой прогноз по скорректированной прибыли до вычета процентов и налогов на 2025 год примерно до 7 миллиардов долларов, по сравнению с предыдущим диапазоном от 6 до 6,5 миллиардов долларов.

Как политика Трампа меняет рынок электромобилей?

Изменение политики Ford отражает реакцию автомобильной промышленности на уменьшение спроса на модели с аккумуляторным питанием.

Перспективы для электромобилей в этом году также значительно ухудшились, поскольку политика президента США Трампа привела к сокращению федеральной поддержки электромобилей и ослабление правил выбросов выхлопных газов, что может побудить автопроизводителей продавать больше автомобилей с бензиновым двигателем.

Продажи электромобилей в США упали примерно на 40% в ноябре после окончания срока действия потребительской налоговой льготы в размере 7 500 долларов. Она действовала более 15 лет для стимулирования спроса.

15 декабря Ford фактически полностью прекратил производство второго поколения моделей электромобилей. В своей будущей линейке электромобилей компания смещает акцент на более доступные модели.

Вместо того, чтобы тратить миллиарды долларов на большие электромобили, которые сейчас не имеют пути к прибыльности, мы направляем эти деньги на сферы с более высокой доходностью,

– сказал Эндрю Фрик, руководитель одного из подразделений Ford.

Что известно о рынке электромобилей в Украине и мире?