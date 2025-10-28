Подержанные авто все же преобладают

Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата, передает 24 Канал. Общая таможенная стоимость импортируемых электрокаров составила 1,27 миллиарда долларов.

Из общего количества 14,1 тысяч машин были новыми (рост на 26%), а 47,6 тысяч подержанными (рост на 62%). На новые электромобили пришлось 363,5 миллионов долларов, тогда как на подержанные – 906,3 миллиона долларов.

Из Китая завозят больше всего авто

Среди поставщиков новых электромобилей безоговорочным лидером является Китай, на который приходится 92% всех ввезенных новых BEV. На втором месте – Япония (3%), а Германия занимает третью позицию (2%).

Что касается подержанных электромобилей, то больше всего их прибыло из США – 40% от всех поставок. Далее следуют Южная Корея (16%) и Германия (15%).

Популярность электромобилей растет

Для сравнения, за весь 2024 год в Украину ввезли 61 977 электромобилей, что на 32% превысило показатель 2023 года. Тогда доля новых авто составляла 16 474 единицы, а подержанных – 45 503.

Основными поставщиками новых электрокаров в 2024 году были Китай, Япония, Германия, Великобритания и Бельгия, а среди подержанных – США, Германия, Южная Корея, Великобритания и Китай.

Тенденции в мире и Украине