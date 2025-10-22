Решение парламента

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Рады. Во время рассмотрения проекта государственного бюджета на 2026 год (№14000) в первом чтении депутаты одобрили поправку, которая предусматривает продление налоговых льгот для ввоза электрокаров. В то же время Бюджетный комитет ранее отклонил это предложение.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, правка №1061 о продлении льгот была одобрена при рассмотрении проекта государственного бюджета на 2026 год. Ее поддержали 248 народных депутатов. По словам Железняка, это пока не окончательное решение.

Это поручение правительства. То есть это еще не считается принятым окончательно - в ноябре Кабинет Министров должен подать финальный текст,

– уточнил депутат.

Какие льготы действуют сейчас Льготный режим для импорта электромобилей предусматривает освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость (20%) и ввозной пошлины (10%). Единственным налогом остается акциз – 1 евро за каждый киловатт-час емкости батареи, который обычно не превышает 100 евро.

Противоречивая позиция

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что льгота на импорт электромобилей не будет продлена на следующий год.

По его словам, "лоббисты, привлеченные импортерами электрокаров, протянули правку в бюджете первого чтения, которая лишает армию 30 миллиардов гривен – столько же, сколько мы дополнительно собираем с банков".

В то же время он отметил, что есть "два пикантных нюанса", которые "лишают лоббистов их надежд". В частности, он пояснил, что "правка протянута через бюджет, что прямо противоречит сразу двум законам, а потому ко второму чтению не может быть принята".

Эта правка только к первому чтению, которая дает импортерам ложную надежду, что не сбудется. Итак, ни, льгота на 2026 год не продлена и продлена не будет,

– подытожил он.

Что известно о льготах?

Налоговые льготы на импорт электрокаров в Украине действуют с 2018 года. Сначала они были введены на год, но потом неоднократно продлевались. Сейчас действующий срок их действия – до 31 декабря 2025 года.

Спрос на электромобили в Украине действительно стабильно растет. Если в 2021 году в сервисных центрах МВД зарегистрировали менее 9 тысяч электрокаров, то в 2024 году – почти 53 тысячи. Только в августе этого года было зарегистрировано 7 770 новых электромобилей.