Банкам снова повышают налог?

Об этом говорится в сообщении парламента, передает 24 Канал. Ставка на прибыль вырастет вдвое, а новые правила будут действовать с 2026 года.

В Верховной Раде отметили, что инициатива должна обеспечить стабильное наполнение госбюджета в условиях войны и роста расходов на оборону.

Это в третий раз "временно"

За соответствующее решение проголосовали 262 народных депутата, сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Согласно документу, банки будут платить налог по повышенной ставке с 2026 года до первого квартала 2027-го включительно, без возможности учета убытков прошлых лет. Налог будут начислять ежеквартально.

Железняк отметил, что это уже третье повышение, которое парламент принимает во время военного положения, несмотря на предыдущие обещания сделать его временным. По его словам, ожидается, что дополнительные поступления в бюджет составят 15 – 23 миллиардов гривен в 2026 году и около 5 миллиардов гривен в 2027-м.

Что говорят в НБУ о повышении налога?

Как пишет ЭП, Нацбанк предостерег, что в случае повторного введения повышенной ставки налога на прибыль в 50% в 2026 году некоторые государственные банки могут потребовать докапитализации.

По данным НБУ, банки уже дважды платили повышенный налог: в 2023 и 2024 годах, обеспечив около трети всех налоговых поступлений государства. Однако в Нацбанке считают, что очередное повышение может дестимулировать прозрачную деятельность банков, спровоцировать "налоговый арбитраж" и не даст существенного фискального эффекта – только около 20 миллиардов гривен.

Заметьте. Сейчас базовая ставка налога на прибыль для банков составляет 25% (для нефинансовых компаний – 18%). В 2023–2024 годах повышение ставки до 50% принимали в конце года, фактически "задним числом".