Банкам знову підвищують податок?

Про це йдеться у повідомленні парламенту, передає 24 Канал. Ставка на прибуток зросте удвічі, а нові правила діятимуть із 2026 року.

Дивіться також Податок на Uber і Bolt: що і чому пропонує держава

У Верховній Раді зауважили, що ініціатива має забезпечити стабільне наповнення держбюджету в умовах війни та зростання видатків на оборону.

Це втреттє "тимчасово"

За відповідне рішення проголосували 262 народних депутати, повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Згідно з документом, банки сплачуватимуть податок за підвищеною ставкою з 2026 року до першого кварталу 2027-го включно, без можливості врахування збитків минулих років. Податок нараховуватимуть щоквартально.

Железняк зазначив, що це вже третє підвищення, яке парламент ухвалює під час воєнного стану, попри попередні обіцянки зробити його тимчасовим. За його словами, очікується, що додаткові надходження до бюджету складуть 15 – 23 мільярдів гривень у 2026 році та близько 5 мільярдів гривень у 2027-му.

Що кажуть у НБУ про підвищення податку?

Як пише ЕП, Нацбанк застеріг, що у разі повторного запровадження підвищеної ставки податку на прибуток у 50% у 2026 році деякі державні банки можуть потребувати докапіталізації.

За даними НБУ, банки вже двічі сплачували підвищений податок: у 2023 та 2024 роках, забезпечивши близько третини усіх податкових надходжень держави. Однак у Нацбанку вважають, що чергове підвищення може дестимулювати прозору діяльність банків, спровокувати "податковий арбітраж" і не дасть суттєвого фіскального ефекту – лише близько 20 мільярдів гривень.

Зауважте. Наразі базова ставка податку на прибуток для банків становить 25% (для нефінансових компаній – 18%). У 2023–2024 роках підвищення ставки до 50% ухвалювали наприкінці року, фактично "заднім числом".